2022/09/29 | 13:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكرت الخارجية السعودية بشدة الهجمات الإيرانية على العراق ودعت المجتمع الدولي للوقوف بوجه تلك الانتهاكات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية السعودية تستنكر الهجمات الإيرانية على كُردستان) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية السعودية تستنكر الهجمات الإيرانية على كُردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).