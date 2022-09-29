حزمة مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.1 مليار دولار

2022/09/29 | 13:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون»، أمس الأربعاء، تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.1 مليار دولار، على شكل طلبيات أسلحة من صناعة الدفاع الأمريكية.

تتضمن هذه المساعدة الجديدة الهادفة إلى تعزيز دفاع البلاد على الأمد المتوسط والطويل، بشكل خاص، 18 نظاماً مدفعياً دقيقاً من طراز «هيمارس»، و150 عربة همفي مصفحة، و150 آلية لنقل السلاح، ورادارات وأنظمة دفاع مضادة للطائرات المسيرة، على ما أوضحت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان.

ولا يتعلق الأمر بالتسليح المخصص للقوات الأوكرانية التي تقاتل حالياً ضد القوات الروسية في شرق وجنوبي البلاد، لكن بمعدات لن يتم تسليمها إلى كييف قبل عدة أشهر.

وأكد البيان أن هذه المساعدة الجديدة تظهر التزام الولايات المتحدة بمواصلة دعم أوكرانيا على الأمد الطويل.

وأضاف البنتاغون أن ذلك يمثل استثماراً يمتد لسنوات في القدرات الضرورية، لتعزيز القوات المسلحة الأوكرانية المستمر في الوقت الذي تدافع فيه عن سيادة أوكرانيا وأراضيها.

وترفع هذه الحزمة الجديدة قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا إلى 16.2 مليار دولار منذ بدء العملية الروسية للبلاد في 24 فبراير/شباط، و16,9 مليار دولار منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه في يناير/كانون الثاني 2021.

ا ف ب

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