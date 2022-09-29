2022/09/29 | 14:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Tga3DB1ZO3Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وفاة امرأة في كربلاء وروايات تشير الى خلاف نشب بينها وبين زوجها لاسباب خاصة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وفاة امرأة في كربلاء وروايات تشير الى خلاف نشب بينها وبين زوجها لاسباب خاصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).