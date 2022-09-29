وصول البطاقة الدولية لمحترفي القوة الجوية

2022/09/29 | 14:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نادي القوة الجوية، وصول البطاقة الدولية لمحترفي الصقور التونسي غيث معروفي الكونغولي كريس موغالو.

وذكر النادي في بيان أن “البطاقة الدولية لمحترفي فريق القوة الجوية وهم المدافع التونسي غيث معروفي القادم من نادي الصفاقسي والمهاجم الكونغولي كريس موغالو القادم من نادي سيمبا تنزان التنزاني، وصلت اليوم الخميس”.

وبوصول البطاقة الدولية، بات بإمكان اللاعبين المشاركة رسمياً مع الصقور في منافسات الدوري الممتاز الموسم المقبل.

يذكر ان فترة الانتقالات في العراق تغلق في الاول من تشرين الاول المقبل.

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