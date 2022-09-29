السفيرة الامريكية: يجب توقف دوامة العنف لاجراء حوار شامل في العراق

2022/09/29 | 14:12 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ادانت السفيرة الاميركية لدى بغداد آلينا رومانوسكي، الاعتداءات على شعب ومؤسسات العراق.

وقالت السفيرة في تغريدة لها على تويتر:” كان يجب ان يكون يوم امس يوماً لتهنئة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبه الاول محسن المندلاوي، لكنه اصبح يوماً تشوبه اعمال العنف العشوائي”.

واضافت :” ندين هذه الاعتداءات على شعب ومؤسسات العراق، ويجب ان تتوقف دوامة العنف حتى يتمكن العراق من المضي قدماً نحو اجراء حوار شامل”.

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