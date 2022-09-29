ثلاثة احكام حضورية بالسجن لضابط بجهاز امني اختلس اكثر من (13) مليار دينار

2022/09/29 | 14:12 - المصدر: وكالة خبر

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اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور ثلاثة قرارات حكم حضورية تقضي بسجن ضابطٍ برتبة عميدٍ في أحد الأجهزة الأمنيَّة؛ على خلفيَّـة اختلاس أكثر من (13) مليار دينار.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء:” ان محكمة جنايات الكرخ – الهيئة الثالثة أصدرت ثلاثة أحكامٍ حضوريَّةٍ بحقِّ ضابطٍ برتبة عميدٍ في جهاز مكافحة الإرهاب يقضي كلُّ حكمٍ بالسجن خمس سنوات وشهراً عن كل قضيَّةٍ،استناداً إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات العراقي”.

وأضافت الدائرة أنَّ المدان أقدم على اختلاس مُخصَّصات الخطورة لمُنتسبين في جهاز مُكافحة الإرهاب للعام ٢٠١٥ البالغة (3,833,000,000) دينار، و(5,805,000,000) دينار للعام 2016،فيما كانت المُخصَّصات المُختلسة للعام 2017 (3,579,350,000) دينار.

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