2022/09/29 | 14:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز – ميسانأفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بأن مجموعة مسلحة هربت سجين بعد الاشتباك مع قوة امنية في محافظة ميسان.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "مجموعة مسلحة هاجمت دورية للشرطة تنقل سجين ضمن قضاء الكحلاء في ميسان".

وأضاف ان "المجموعة المسلحة اشتبكت مع القوة الأمنية واصابت ثلاثة من عناصرها وتمكنت من تهريب السجين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسان.. مسلحون يشتبكون مع دورية أمنية ويتمكنون من تهريب سجين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسان.. مسلحون يشتبكون مع دورية أمنية ويتمكنون من تهريب سجين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).