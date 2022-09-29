2022/09/29 | 14:15 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KqV9Z810ikM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزارة النفط تعلن تحقيق إيرادات بلغت اكثر من 9 مليارات دولار في شهر آب الماضي في نشرة الـ 2) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وزارة النفط تعلن تحقيق إيرادات بلغت اكثر من 9 مليارات دولار في شهر آب الماضي في نشرة الـ 2) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).