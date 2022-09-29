العسكر لا يصلحون لهذا الجانب.. عبد الوهاب الساعدي: لا افكر بالدخول في الحياة السياسية

2022/09/29 | 14:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في العراق

الفريق عبد الوهاب الساعدي، اليوم

الخميس، فكرة مشاركة القادة العسكريين

في العملية السياسية في العراق بعد

إحالتهم على التقاعد.

وقال الفريق الساعدي، خلال استضافته

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