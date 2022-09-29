تشاجرت مع زوجها فقتلت ابنه خنقاً في واسط

2022/09/29 | 14:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مكافحة إجرام واسط، اليوم الخميس،

عن جريمة قتل "حدث" أقدمت على ارتكابها

زوجة والد المجني عليه، في إحدى مناطق

المحافظة.

وقالت مديرية شرطة محافظة واسط، في

بيان، إن "جهوداً امنية حثيثة وعمل

متواصل ق

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