2022/09/29 | 14:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرجأت وزارة التربية العراقية، موعد

الإعلان البدء بالعام الدراسي الجديد

2022 - 2023 في المدارس الحكومية والأهلية

إلى إشعار آخر.

هذا وتستأنف الوزارة الدوام الرسمي في

المدارس عادة في كل عام مطلع شهر تشر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تصدر بياناً بشأن العام الدراسي الجديد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تصدر بياناً بشأن العام الدراسي الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).