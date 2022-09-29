العمل تسجل اكثر من مليوني متقدم على استمارة قاعدة الفقر

2022/09/29 | 14:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - اليوم - بغداداعلنت هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل، اليوم الخميس، ان عدد الذين سجلوا على الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتسجيل في قاعدة الفقر قد بلغ مليونين و130930".وبينت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "ان عدد الاسر المسجلة من فئة الرجال بلغ مليون و(731346) الف اسرة في حين بلغت الاسر المسجلة التي تعيلها امراة (399584) اسرة في بغداد والمحافظات".واشارت الى ان "رابط التسجيل مفتوح على مدار (24) ساعة ويستمر لغاية يوم 22112022".

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