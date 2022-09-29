2022/09/29 | 14:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تمكنت مكافحة إجرام واسط ، اليوم الخميس، من كشف جريمة قتل غامضة في المحافظة.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقاه/المركز الخبري الوطني/،ان الجريمة “قامت بها المتهمة (ك.م.ط)بقتل المجنى عليه الحدث ابن زوجها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل حدث “خنقاً” على يد زوجة ابيه في واسط المركز الخبري الوطني.

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