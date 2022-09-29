2022/09/29 | 14:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، عدم تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد حتى الآن.وذكرت الوزارة في بيان مقتضب ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “لا يوجد دوام في المدارس يوم الأحد المقبل”.وأضافت، أنه “لغاية الآن لم يتم تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد”.

ظهرت المقالة قبل يومين من الموعد المفترض..



التربية: لم يحدد حتى الآن موعد بدء العام الدراسي أولاً على ايرث نيوز.

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