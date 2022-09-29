قطر تعلن قرارها بشأن إلزامية التطعيم ضد كورونا لحضور المونديال

2022/09/29 | 14:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات القطرية المختصة، الخميس، أن التطعيم بإحدى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد لن يكون شرطا إلزاميا لحضور فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستشهدها البلاده اعتبارا من 20 نوفمبر القادم.

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