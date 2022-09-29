خبير الأرصاد بـCNN: لم أشاهد هذا من قبل.. انحسار المياه بشكل مخيف عن سواحل فلوريدا قبيل وصول عاصفة إيان

2022/09/29 | 14:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوضح خبير الأرصاد في CNN ديريك فان دام، كيف انحسر الماء من سواحل فلوريدا قبل العاصفة من إعصار إيان.حيث يظهر تمامًا انخفاض منسوب المياه على بعض الخطوط الساحلية في ولاية فلوريدا، في الوقت الذي يكتسب فيه إعصار "إيان" قوّته، ويُخشى من أن السيناريو الأسوأ لم يقع بعد في المنطقة، حيث تدل صور مراقبة الإعصار اشتداده بين عشية وضحاها.

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