العراق يحتجح على قصف إيران أراضيه

2022/09/29 | 14:57 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعت وزارة الخارجية العراقية اليوم الخميس السفير الإيراني لدى بغداد، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة بشأن قصف الحرس الثوري مواقع في كردستان العراق.

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