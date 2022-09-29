2022/09/29 | 15:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TUAzz0m93XY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تنصيب الشيخ وصفي العاصي أميرا لقبيلة العبيد في العراق والوطن العربي خلفا للراحل الشيخ أنور العاصي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تنصيب الشيخ وصفي العاصي أميرا لقبيلة العبيد في العراق والوطن العربي خلفا للراحل الشيخ أنور العاصي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).