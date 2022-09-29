2022/09/29 | 15:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: x0sVZ5bdxBg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في ذكرى تأسيسها الــ 59 .. إذاعة صوت كوردستان منبر التواصل بين الثوار والجماهير) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. في ذكرى تأسيسها الــ 59 .. إذاعة صوت كوردستان منبر التواصل بين الثوار والجماهير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).