بالوثيقة.. مقترح لعقد جلسات مسائية للبرلمان

2022/09/29 | 15:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اقترح النائب حسين الأسدي، عقد جلسات مسائية بعد انتهاء دوام الدوائر والجامعات والمدارس.

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بالوثيقة..



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