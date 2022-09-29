الاطار التنسيقي: اكثر من 50 مقر كردي مسلح ضد ايران وتركيا في اقليم كردستان

وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزارة الخارجيَّة، إستدعت السفير الإيرانيّ لدى العراق، جرّاء عمليات القصف المدفعيّ والجويّ بالصواريخ والطائرات المُسيّرة على مُدن وقرى متعددة في إقليم كردستان العراق، طيلة الأيام الماضيّة، لاسيما صباح يوم الأربعاء المُوافق 2022/9/28، والــذي أدّى إلـى استشهاد وأصـابة عـدد مـن المدنيين العراقيين الآمنين بضمنهم نساء وأطفال، وما تسبّب به من ترويع للسكان، وبثّ الذعر بينهم، وتدمير للبنى التحتيّة".
وأضاف أن "رئيس دائرة الدول المجاورة إحسان العواديّ، سلّم سفير الجُمهوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة لدى العراق مُذكّرة إحتجاجٍ شديدة اللهجة، تضمّنت إدانة الحُكُومة العراقيَّة لهـذه الجريمة والتي مثلت إستمراراً لاعتداءات القوات الإيرانيَّة على سيادة العراق وحرمـة أراضـيـّه وأخـذت طابعـاً جديـداً لا يمكـن السـكوت عنـه، تمثـل بأستهداف المواطنين الآمنين داخل عمق المُدن العراقيَّة".
وأشار البيان الى أن "الوزارة شددت في المذكرة، رفضها لتلك الأعمال وما نجم عنها من ترويع وإرهاب المواطنين الآمنين"، مبيناً أن "الوزارة طالبت بإحترام سيادة العراق والالتزام بتعهدات الجُمهُوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة المنصوص عليها في المواثيق الدوليَّة والابتعاد عن المنطق العسكريّ ولغة السلاح في مُعالجة التحديات الأمنيَّة"، محذرة "من تداعياتها على السلم المُجتمعيّ لكلا البلدين، وعلى الأمن والاستقرار الإقليميين".
هذا واستهدف قصف إيراني بطائرات مسيرة وصواريخ، امس الأربعاء، مواقع في إقليم كردستان العراق المجاور، حيث تتمركز تنظيمات معارضة كردية إيرانية تندد باستمرار بقمع التظاهرات في إيران، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.
فيما أدانت دول عربية وغربية الضربات الإيرانية على إقليم كردستان والتي تمثل "تعديا على سيادة العراق، واشنطن قالت: إن إيران لا يمكنها إبعاد النظر عن مشاكلها الداخلية من خلال هجمات، فيما طالبت ألمانيا بوقف فوري لهذه الضربات.
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