الكويت تعلن ادانتها واستنكارها للقصف الايراني لإقليم كردستان

2022/09/29 | 15:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اعلنت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الخميس، عن ادانتها واستنكارها للقصف الايراني لإقليم كردستان.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها تلقته (بغداد اليوم)، "عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين ‏للإستهداف المدفعي والصاروخي الإيراني لعدة مناطق في إقليم كردستان بجمهورية العراق الشقيق والذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص في تعدٍ سافر على أمنه وسيادته وسلامة مواطنية".

وأكد البيان "دولة الكويت تتضامن مع جمهورية العراق الشقيق"، معربةّ "عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب العراق، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل".

هذا وأدانت دول عربية وغربية الضربات الإيرانية على إقليم كردستان والتي تمثل تعديا على سيادة العراق.

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