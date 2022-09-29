القبض على 50 شخصاً أجنبياً مخالفين قانون الاقامة في البصرة

2022/09/29 | 15:24 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، اليوم الخميس، القبض على 50 أجنبياً في البصرة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته الوكالة المركزية وتابعته “خبر برس” (واخ)، أن “قسم شؤون الإقامة التابعة لمديرية الأحوال المدنية والجوازات في محافظة البصرة، تمكن من إلقاء القبض على 50 شخصاً أجنبياً مخالفين قانون الاقامة”.

وشدّدت المديرية وفقا للبيان “على انها مستمرة بتعقب مخالفي انظمة الاقامة” ،داعياً “جميع المواطنين الى تقديم المعلومة والإبلاغ عن أماكن تواجدهم، وعدم إيوائهم، خدمةً لأمن البلاد”.

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