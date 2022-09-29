بعد أن كشفته الكاميرات.. اعتقال فلسطيني

2022/09/29 | 15:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت الشرطة الإسرائيلية شابا فلسطينيا للاشتباه بقيامه باغتصاب مراهقة إسرائيلية على أحد الشواطئ في تل أبيب.

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