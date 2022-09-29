كيف تستعد روسيا لضم 15 بالمئة من أوكرانيا رسميا؟

2022/09/29 | 15:31 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: يستعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لضم نحو 15 بالمئة من الأراضي...

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