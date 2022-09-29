2022/09/29 | 15:31 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأربعاء الماضي، إن وفاة الشابة الإيرانية...

ظهرت المقالة الرئيس الإيراني يتحدث عن وفاة مهسا أميني ويعلق على الاحتجاجات أولاً على المسلة.

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