2022/09/29 | 15:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني توفي طفل فلسطيني، يبلغ من العمر 7 أعوام، اليوم الخميس، في بلدة تقوع بشرق مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، بعد مطاردته من قبل قوات الجيش الإسرائيلي.وأعلن مصدر طبي عن وفاة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد مطاردة جنود إسرائيليين له..



طفل فلسطيني يتوقف قلبه في بيت لحم المركز الخبري الوطني.

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