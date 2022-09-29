نتائج إيجابية “مشجعة” لعلاج جديد ضد ألزهايمر 

2022/09/29 | 15:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن, 29-9-2022 (أ ف ب) – رأى خبراء الأربعاء أن الأنباء عن نتائج إيجابية لعقار جديد لمرض الزهايمر مشجعة، إذ هو أول دواء يثبت بوضوح في التجارب السريرية قدرته على إبطاء تطور المرض، بحسب بيانات من الشركات التي طورته.وأعلنت مجموعتا “إيساي” اليابانية و”بايوجين” الأميركية للصناعات الدوائية الثلاثاء أن علاجهما “لكانماب” قلل من التدهور المعرفي […]

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