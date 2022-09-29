الإعصار إيان يتسبب بفياضانات “كارثية” في فلوريدا

2022/09/29 | 15:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بونتا غوردا (الولايات المتحدة),-(أ ف ب) – لا تزال المناطق الساحلية في جنوب غرب فلوريدا غارقة في الظلام الخميس بعد إعصار إيان المدمّر الذي تسبّب في حدوث فيضانات كارثية وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.وبعيداً قليلاً عن مسار الإعصار، بالقرب من أرخبيل كيز، تسبّبت الأحوال الجوية المتردية في انقلاب قارب يحمل مهاجرين.[…]

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