2022/09/29 | 15:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس النواب اللبناني (وسط أعلى الصورة) نبيه بري مفتتحا الجلسة الأولى لانتخاب رئيس جديد للبلاد في بيروت في 29 أيلول/سبتمبر 2022 © ا ف ب ابراهيم عمرو بيروت (أ ف ب) – فشل البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس جديد للبلاد الخميس في غياب التوافق على اسم خلف للرئيس الحالي ميشال عون رغم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس جديد للبلاد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس جديد للبلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).