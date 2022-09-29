2022/09/29 | 16:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة المالية، الخميس، المباشرة بتمويل رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الأول المقبل.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة اليوم (29 أيلول 2022)، إن “وزارة المالية وجهت هيئة التقاعد الوطنية برفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تشرين الاول القادم”.

وأكدت الوزارة، وفق البيان، على إدارتي مصرفي الرشيد والرافدين، “استكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري عبر بطاقات الدفع الالكتروني”.

كما دعت الوزارة “المتقاعدين كافة المدني والعسكري ممن ستصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف ومنافذ الصرف الالي في بغداد والمحافظات لإستلام رواتبهم”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة المالية تباشر بتمويل رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الأول) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة المالية تباشر بتمويل رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الأول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).