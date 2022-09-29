السوداني يتحدث للتركمان عن دعم في تمثيل المكون التركماني في الحكومة الاتحادية المقبلة

2022/09/29 | 16:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، عن دعمه في تمثيل المكون التركماني في الحكومة الاتحادية المقبلة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم في العاصمة بغداد رئيس الكتلة التركمانية النيابية النائب ارشد الصالحي، ونائب رئيس الكتلة النائب غريب عسكر التركماني، والنواب التركمان لقمان الرشيدي، ومنتهى قرة قوينلوا، وزليخة الياس.

وذكر بيان صادر عن الكتلة التركمانية، أنه جرى خلال اللقاء، بحث الاوضاع السياسية في العراق، والمباحثات الجارية لتشكيل الحكومة، حيث تم التأكيد على اهمية ترسيخ لغة الحوار بين القوى السياسية وتقديم المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات.

وأضاف البيان أن الكتلة التركمانية أكدت على تشكيل حكومة وطنية قوية قادرة على ادارة البلاد، وشددت الكتلة أيضا على مراعاة ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﻭﺗﻤﺜﻴﻞ المكون التركماني ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ القادمة والمناصب السيادية ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.

ونقل البيان عن السوداني، قوله خلال اللقاء، إن للتركمان الحق الدستوري في التمثيل الحكومي واخد دورهم الريادي في رسم مستقبل البلد وبنائه.

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