الصحة العالمية في العراق بصدد منح توصيات للتخفيف من الإجراءات الوقائية لكورونا

2022/09/29 | 16:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضحت منظمة الصحة العالمية في العراق، اليوم الخميس، بشأن تخفيف الإجراءات الوقائية لكورونا، فيما أشارت الى أنها ستنشر توصيات للتخفيف أكثر من الاجراءات قريباً.

وقال ممثل المنظمة أحمد زويتن، للوكالة الرسمية، إن “تخفيف الاجراءات الوقائية ضد كورونا أصبح تحصيلاً حاصلاً، حيث أن كل المواطنين تحرروا قليلا من الاجراءات الوقائية وذلك لطول امد الجائحة”.

وأضاف، أنه “بالنسبة للعراق توصلنا الى مخرجات قوية في مكافحة الوباء، لكنه لم ينتهِ بعد”.

وأشار إلى، أن “هنالك إصابات بفيروس كورونا، لذلك ننتظر أن يمر بعض الوقت، ليتسنى لنا نعطي توصيات للتخفيف أكثر من الاجراءات الوقائية”، مشيراً الى ان هناك توقعاً بزيادة اعداد الاصابات في فصل الشتاء بعد تغير الطقس وبرودته”.

وأكد، أن “منظمة الصحة العالمية هي جهة تعنى بكل مفاهيم الصحة حول العالم، ولكن كل بلد بمفرده ولديها استراتيجيات للحد من بعض الأمور”.

وأضاف: “سنتخذ القرار المناسب بمشاركة اللجنة الاستشارية العليا وخبراء من وزارة الصحة بالعراق في الوقت المناسب”، مبيناً أن “العراق يجهز منذ اليوم الاول باللقاحات حسب الاحتياج، وهي متوفرة، لكن تم تقليل الجرعات التي تأتي الى العراق”.

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