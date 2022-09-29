السعودية تدعو المجتمع الدولي وقف انتهاكات إيران في العراق

2022/09/29 | 16:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شددت السعودية اليوم الخميس على أهمية وقوف المجتمع الدولي أمام الانتهاكات الإيرانية، خاصة بعد استهدافها إقليم كردستان العراق وتسببت في مقتل وإصابة عددٍ من الأبرياء.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان صحافي اليوم “عن إدانة المملكة واستنكارها الشديد للهجمات الإيرانية على إقليم كردستان العراق، التي تسببت في مقتل وإصابة عددٍ من الأبرياء”.

وأكدت الوزارة “رفضها التام لجميع الاعتداءات التي تهدد أمن واستقرار العراق”، مشددةً “على أهمية وقوف المجتمع الدولي أمام الانتهاكات الإيرانية التي تخالف القوانين والمواثيق والأعراف الدولية”.

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