نايف الشمري: الأسابيع المقبلة ستشهد استضافة لجميع الوزارات والمؤسسات الأمنية والعسكرية

2022/09/29 | 16:12 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، نايف الشمري، اليوم الخميس، بعزم لجنته استضافة وزارات وهيئات أمنية وعسكرية.

وقال الشمري، “ستكون هناك استضافة لجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الأمنية والعسكرية خلال الأسابيع المقبلة”.

وبيّن، أن “الاستضافة ستكون في لجنة الأمن والدفاع النيابية”.

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