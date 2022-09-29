المالية توجّه هيئة التقاعد الوطنية برفع رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الاول المقبل

2022/09/29 | 16:12 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، المباشرة بتمويل رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الأول المقبل.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان، إن “وزارة المالية وجّهت هيئة التقاعد الوطنية برفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تشرين الاول المقبل”.

وأكدت الوزارة، وفق البيان، على إدارتي مصرفي الرشيد والرافدين، “استكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري عبر بطاقات الدفع الالكتروني”.

كما دعت الوزارة “المتقاعدين كافة المدني والعسكري ممّن ستصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف ومنافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات لإستلام رواتبهم”.

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