ضمن الإستعدادات للعام الدراسي المقبل.. إفتتاح (3) مدارس حديثة في الديوانية

2022/09/29 | 16:12 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إفتتح وكيل وزارة التربية للشؤون الفنية صبري اللامي، أبنية (3) مدارس جديدة في محافظة الديوانية، ضمن الاستعدادات للعام الدراسي المقبل.

وقال مصدر في اعلام تربية المحافظة أن “المدارس تقع في مدينة الديوانية وريفي قضاءي السدير وسومر”.

واضاف أن “المدرسة الواحدة تضم (12) صفاً وجناحاً إدارياً ومختبرين وأربع قاعات ومكتبة ومجاميع صحية وساحة العاب “.

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