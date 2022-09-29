العتبة العلوية تتولى طباعة كتب المرحلة الابتدائية لمحافظة النجف الأشرف مجاناً (صور)

2022/09/29 | 16:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الأمانة العامة للعتبة العلوية

المقدسة، الخميس، عن مبادرة لطباعة

الكتب الدراسية للمرحلة الابتدائية

لطلبة محافظة النجف الأشرف (مجاناً) حيث

جاء الإعلان من داخل الصحن الشريف بحضور

الأمين العام للعتب

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