التركمان يؤكدون للسوداني ضرورة مراعاة استحقاقاتهم الحكومية

2022/09/29 | 16:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اكدت الكتلة التركمانية النيابية، لمرشح الاطار التنسيقي لرئاسة مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، على ضرورة مراعاة استحقاقهم الحكومي، وذلك خلال لقاء جمعهما في بغداد.

وقال بيان للكتلة وتلقته (بغداد اليوم)، إنه "التقى رئيس الكتلة التركمانية النيابية النائب ارشد الصالحي، ونائب رئيس الكتلة النائب غريب عسكر التركماني، والنواب التركمان لقمان الرشيدي، منتهى قرة قوينلوا، وزليخة الياس، مع مرشح الاطار التنسيقي لرئاسة مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، يوم الخميس المصادف 29 ايلول 2022، في العاصمة بغداد".

واوضح البيان على أنه "جرى خلال اللقاء الذي حضره السيد نورالدين قبلان مستشار مجلس النواب العراقي، بحث الاوضاع السياسية في العراق، والمباحثات الجارية لتشكيل الحكومة، حيث تم التأكيد على اهمية ترسيخ لغة الحوار بين القوى السياسية وتقديم المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات".

واشار الى أنه "اكدت الكتلة التركمانية على تشكيل حكومة وطنية قوية قادرة على ادارة البلاد، وشددت الكتلة ايضا على مراعاة ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﻭﺗﻤﺜﻴﻞ المكون التركماني ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ القادمة والمناصب السيادية ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.

وعبر محمد شياع السوداني عن "اعتزازه بالمكون التركماني وتضحياتهم الجسام منذ زمن النظام السابق ومابعده في بناء العراق ومواجهة الارهاب، وأن للتركمان الحق الدستوري في التمثيل الحكومي واخد دورهم الريادي في رسم مستقبل البلد وبناءه".

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