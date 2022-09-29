التقاعد تعلن صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين

2022/09/29 | 16:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الخميس، عن البدء بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تشرين الأول القادم 2022.

وذكر المكتب الإعلامي للهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "هيئة التقاعد الوطنية تَعلنُ عن البدء بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تشرين الأول القادم 2022 وعِبرَ قنوات الصرف الرسمية (المصارف وقنوات الدفع الالكتروني)".

وبينت أنه "تم رفع الرواتب بشكل تدريجي".

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