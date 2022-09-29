قرارات جديدة من الاتحاد العراقي بشأن ترخيص بعض الاندية

2022/09/29 | 16:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت لجنتا التراخيص واستئناف التراخيص، اليوم الخميس، قرارات جديدة تخص اربعة اندية رياضية.

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "لجنةُ التراخيص في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم اجتمعت، اليوم الخميس، للبت بقضيةِ منح الرخصة لنادي دهوك بعد منحه في وقتٍ سابق مهلة إضافية لمدة أسبوع".

واضاف ان "لجنة التراخيص قررت منحَ نادي دهوك الرخصة للمشاركة في دوري الكرةِ الممتاز للموسم الرياضي 2022/2023 مشفوعةً بغرامة مالية قدرها (25.000.000) دينار بسبب عدم إكمالِ بعض النواقص والملاحظات التي أشارت إليها لجنةُ التراخيص أثناء زيارتها الميدانية لملعب النادي".

واضاف ان "لجنة استئناف التراخيص اصدرت قراراتها بخصوصِ الأندية التي استأنفت قرارات لجنة التراخيص، وجاءت التوصيات كالآتي:

1- قررت لجنة استئناف التراخيص نقضَ قرار لجنة تراخيص الأندية المرقم (1) بتاريخ 2022/9/20، واعتبار نادي القوة الجويّة مستوفياً لجميع المستلزمات المطلوبة لمنح الرخصة للمشاركة في مسابقةِ الدوري العراقي الممتاز للموسم (2022/2023).

2- قررت لجنة استئناف التراخيص تعديلَ قرار لجنة التراخيص المرقم (2) بتاريخ 2022/9/20، واعتبار نادي الطلبة الرياضي غير مستوفٍ لمستلزماتِ منح الرخصة وعدم منحه الرخصة والسماح له بالمشاركةِ في الدوري العراقي الممتاز للموسم (2022/2023) بعد تسديدِ غرامة مالية مقدارها (50.000.000) دينار فقط حسب المادة (8/2/ج) من لائحةِ تراخيص الأندية .

3- قررت لجنة الاستئناف المصادقة على قرارِ لجنة التراخيص المرقم (3) بتاريخ 2022/9/20، واعتبار نادي الديوانيّة الرياضي غير مستوفٍ لمستلزمات منح الرخصةِ وعدم منحه الرخصة للمشاركة في الدوري العراقي الممتاز للموسم (2022/2023) نظراً لصدور قرار حظر تسجيل اللاعبين لثلاثِ فترات من قبل الاتحادِ الدولي.

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