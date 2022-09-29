2022/09/29 | 16:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، نايف الشمري، الخميس، بعزم لجنته استضافة وزارات وهيئات أمنية وعسكرية.

وقال الشمري لـ السومرية نيوز، إن "ستكون هناك استضافة لكل الوزارات والهيئات والمؤسسات الأمنية والعسكرية خلال الاسابيع المقبلة".وبين، أن "الاستضافة ستكون في لجنة الامن والدفاع النيابية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة برلمانية تعتزم استضافة وزارات وهيئات أمنية وعسكرية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة برلمانية تعتزم استضافة وزارات وهيئات أمنية وعسكرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).