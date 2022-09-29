بعد فيديو مباراة تنس الطاولة مع شيخ مسلم.. قسيس مصري لـCNN: من حقنا أن نأكل ونلعب

2022/09/29 | 16:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات من مصر يظهر فيه شيخ وقسيس خلال لعب تنس الطاولة، مع تعليقات تبرز التسامح الديني في مصر

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