السوداني: للمكون التركماني الحق الدستوري في التمثيل الحكومي

2022/09/29 | 16:37 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: أكد مرشح الاطار التنسيقي لرئاسة مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس...

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