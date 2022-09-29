دعوات الى طرد الاحزاب والفصائل الاجنبية المسلحة من الاقليم تجنبا لقصف دول الجوار لها

2022/09/29 | 16:37 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: كشف القيادي في الاطار التنسيقي جبار المعموري، الخميس، 09/29/2022، عن وجود...

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