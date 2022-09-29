2022/09/29 | 17:00 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: d_JMeYfQlww

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد تنصيبه أميراً لقبيلة العبيد .. الشيخ وصفي العاصي : أنا مسؤول عن استحصال حقوقكم وحفظ كرامتكم) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد تنصيبه أميراً لقبيلة العبيد .. الشيخ وصفي العاصي : أنا مسؤول عن استحصال حقوقكم وحفظ كرامتكم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).