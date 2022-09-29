طائرات تركية مسيّرة تقصف مناطق في اقليم كردستان

2022/09/29 | 17:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مدير ناحية سيدكان إحسان جلبي، اليوم الخميس، بتعرض مناطق عدّة في الناحية للقصف بالطائرات المسيرة.

وقال جلبي، أن “القصف استهدف منطقة كلي رش و تارستا بشكل مكثف”.

وأضاف انه “بحسب المعلومات الأولية فإن القصف من الجانب التركي، ولا توجد ضحايا او اصابات جراء القصف”.

وأعلنت مؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، أمس الأربعاء، أن الحرس الثوري الإيراني شن هجوماً صاروخياً على الإقليم عبر أربع مراحل، ما أوقع “13 شهيداً و58 جريحاً”.

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