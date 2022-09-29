2022/09/29 | 17:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، القبض على 12 إرهابياً، بينهم نفذوا اعتداءات ضد القوات الأمنية في كركوك ونينوى.

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "استناداً إلى المعلومات الاستخبارية الدقيقة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في كركوك من تنفيذ عملية نوعية مباغتة في مناطق متفرقة من المحافظة أسفرت عن القاء القبض على (٧) إرهابيين ينتمون لعصابات داعش قد صدرت بحقهم أوامر قبض وفق أحكام المادة (٤/إرهاب) لتنفيذهم هجمات إرهابية ضد القوات الأمنية في المحافظات (ديالى وصلاح الدين وكركوك)".

وأشارت إلى تمكن "مفارز الأمن الوطني في محافظة نينوى وبجهد استخباري من الإطاحة بـ (5) إرهابيين من عناصر داعش الإرهابية في مناطق متفرقة من محافظة نينوى، بينهم قيادي بارز يعمل في تدريب العناصر الإرهابية".وبينت، أنه "تم تدوين أقوال المتهمين أصولياً، وتمت احالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينهم "مدرب داعش".. الإطاحة بـ12 إرهابياً في محافظتين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينهم "مدرب داعش".. الإطاحة بـ12 إرهابياً في محافظتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).