2022/09/29 | 17:10 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Lj4Z-8E0Zus

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قصف ايران... صواريخ (ارض ارض) ودورنات مفخخة) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قصف ايران... صواريخ (ارض ارض) ودورنات مفخخة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).