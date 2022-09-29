2022/09/29 | 17:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن جهاز الأمن الوطني، يوم الخميس، إلقاء القبض على 12 إرهابياً ينتمون لتنظيم داعش، بعملية نوعية في محافظتي كركوك ونينوى.وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/،أن “استناداً إلى معلومات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعمليات نوعية ..



الأمن الوطني يلقي القبض على (12) إرهابياً في محافظتين المركز الخبري الوطني.

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